ads
السبت 04 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها اليوم السبت

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 20 جنيها للجرام بمعدلات في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأول الخميس وأمس الجمعة.

وسجل عيار 24 حوالي 2053 جنيها للبيع و2066 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 21 نحو 1790 جنيها للبيع و 1810 جنيهات للشراء .

ووصل سعر عيار 18 إلي 1537 جنيها للبيع و1554 جنيها للشراء 

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1200 جنيه للبيع و1210 جنيهات للشراء ومقابل 1167 جنيها للبيع و 1180 جنيها للشراء بزيادة 26 جنيها .

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 64 ألف جنيه للبيع و 64.322 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب إلي 2.042 مليون جنيه للبيع و 2.065 مليون جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14,320 شراء  وللبيع 14,480

ارتفاع أسعار الذهب أوقية الذهب ارتفاع أسعار جنيه للشراء سعر عيار 21