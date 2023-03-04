ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها اليوم السبت

السبت 04/مارس/2023 - 09:49 ص

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 20 جنيها للجرام بمعدلات في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأول الخميس وأمس الجمعة.

وسجل عيار 24 حوالي 2053 جنيها للبيع و2066 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 21 نحو 1790 جنيها للبيع و 1810 جنيهات للشراء .

ووصل سعر عيار 18 إلي 1537 جنيها للبيع و1554 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1200 جنيه للبيع و1210 جنيهات للشراء ومقابل 1167 جنيها للبيع و 1180 جنيها للشراء بزيادة 26 جنيها .

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 64 ألف جنيه للبيع و 64.322 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب إلي 2.042 مليون جنيه للبيع و 2.065 مليون جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14,320 شراء وللبيع 14,480