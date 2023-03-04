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السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين قتلا سائق «توك توك» في الهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بطعنات نافذة والقاء جثته في الترعة بغرض سرقته في الهرم.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب ملقاة علي الترعه، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنات نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك وقام 4 أشخاص باعتراض طريق والتعدي عليه بالضرب وطعنه بآلة حادة، والتخلص من جثته في الترعة.


تمكنت القوات من ضبط اثنان من المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط الهاربين.

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