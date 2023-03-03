وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

الجمعة 03/مارس/2023 - 06:19 م

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، منذ قليل حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت في دورته السابعة والعشرين والمقامة بمحافظة أسوان.

يُذكر أن سيمبوزيوم أسوان للنحت، أحد أهم الملتقيات الفنية الدُولية للنحت على الجرانيت، الذى تشتهر به أسوان، ويشارك به كل عام مجموعة من أهم الفنانين فى مصر والعالم، أسسه عام 1996 الفنان التشكيلي العالمى الراحل "آدم حنين"، ويُقام السيمبوزيوم سنويًا في محافظة أسوان، وشارك فيه مُنذ انطلاقه أكثر من 160 فنانًا من 44 دولةً حول العالم، ويهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت، من خلال دعوة فنانين عالميين يتشاركون مع المحليين والحرفيين، لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السيمبوزيوم.

ونتيجة إلى نجاح دورات السيمبوزيوم، تم إطلاق مشروع المتحف المفتوح للسيمبوزيوم، بمنطقة الشلال ليضم الأعمال النحتية نتاج دوراته المتعاقبة، والتي وصلت إلى 230 عملًا نحتياً لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، والذي تم إدراجه فى المزارات السياحية، لكونه يُعد المُتحف الوحيد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، كما يتميز بموقعه على ربوة عالية تطل على نيل أسوان.

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