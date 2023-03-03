اكتشاف "سحلية" نادرة قد تكون الأخيرة في أستراليا

الجمعة 03/مارس/2023 - 01:00 م

تشتهر أستراليا بمخلوقاتها المميزة التي يقطن العديد منها حصريا الجزيرة العملاقة، واليوم أعلن عن اكتشاف حيوان جديد، في جزيرة غير مأهولة، تابعة لأستراليا.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تم اكتشاف نوع جديد من السحالي، يشبه التنين الصغير، بوجه مدبب وذيل شوكي على شكل ورقة الشجر، في جزيرة غير مأهولة في كوينزلاند.

وتم العثور على السحلية في جزيرة سكوفيل، وهي جزيرة وعرة على بعد حوالي 50 كيلومترا من الشاطئ من مدينة ماكاي شمال ولاية كوينزلاند.

وصادف البروفيسور أسوك كونراد هوسكين، عالم البيئة الأرضية في جامعة جيمس كوك، السحلية في "موطن صخري عميق مغطى بأشجار التين والسراخس"، خلال مسح استمر 4 أيام للجزيرة.