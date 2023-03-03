كيف تصبح مصمم جرافيك محترف وناجح؟ نصائح مهمة لا تفوتك

الجمعة 03/مارس/2023 - 11:43 ص

من الموضوعات المهمة جدا في هذا العصر اكتساب مهارات جديدة وتنمية المدارك، فبات من الضروري جدا تدريب الأبناء وخصوصا في سنوات عمرهم الأولى على هذه المهارات لتكوين حصيلة معرفية مفيدة.

قال مصمم الجرافيك إسلام جمال، إن تصميم الجرافيك أصبح اليوم من المجالات والوظائف الأكثر شيوعًا بين الشباب المتخصص والغير متخصص، وذلك لأنها مهارة تعتمد على الإبداع والفن قبل ان تكون وظيفة مربحة.

وأوضح جمال، أن تصميم الجرافيك أسلوب إبداعي يقوم به المصمم عن طريق استخدام موهبته وأدواته من أجل إيصال رسالة معينة للجمهور المستهدف عبر وسائل متعددة مثل الإعلانات والمطبوعات من منتجات التعبئة والتغليف ومواقع الانترنت والميديا والمجلات.

وقدم مصمم الجرافيك إسلام جمال، عدد من النصائح المهمة للشباب المهتمين باحتراف مجال تصميم الجرافيك، والتي جاءت كالآتي:

1- تعلم وإتقان مبادئ وأساسيات تصميم الجرافيك.

2- الاستفادة من المصممين ذوي الخبرة والمحترفين.

3- تطوير التصميمات بشكل دائم بما يتناسب مع الأحداث الجديدة أو "الترند".

4- لا تجعل المال هدفك الأساسي خاصة في البداية.

5- العمل على بناء قاعدة جماهيرية والترويج لأعمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة.

6- مُتابعة كل جديد في المجال.

ونوه جمال، بأن النظريات العلمية الحديثة تؤكد أن الحركة والألوان تشكل أقوى عوامل الجذب للعين وتعد عاملا اساسيا في توجيه المتلقي، وعلى ذلك فأن فن الجرافيك والملتيميديا هو القادر على التأثير سواء بالسلب أو الأيجاب.

وتابع، أن نجاح أو فشل المنتج أصبح يعتمد في الأساس على نجاح أو فشل طريقة الإعلان عن هذا المنتج باستخدام برامج الجرافيك والملتيميديا عن طريق المصمم المبدع والمحترف.