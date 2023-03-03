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الجمعة 03 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة ، أمام الجنيه بنهاية بالبنوك بعد ارتفاعه أمس  بمقدار 9 قروش ، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في بنوك البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية) عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.


أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

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