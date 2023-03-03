أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الجمعة 03/مارس/2023 - 09:05 ص

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة ، أمام الجنيه بنهاية بالبنوك بعد ارتفاعه أمس بمقدار 9 قروش ، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في بنوك البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية) عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.