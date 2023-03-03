تراجع أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 03/مارس/2023 - 09:04 ص

تراجعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعها امس الخميس.

سجل سعر الذهب عيار 21 “الأوسع انتشارا وإقبالا في السوق المحلية” حوالي 1755 جنيها للبيع 1765 جنيها للشراء.



وبلغ سعر الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين الاعيرة المتداولة في مصر ”1,994 شراء 2,017 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 “الأوسط بين الأعيرة الذهبية في السوق المصرية” إلى حوالي بيع 1,496 شراء 1,513جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 “الأقل فئة” حوالي 1,163 شراء 1,177

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) لحوالي 13,960 شراء 14,120 جنيه للشراء.