حزب مصر الحديثة : قرارات الرئيس اليوم إنحياز للمواطن البسيط فى ظل ظروف عالمية عصيبة

الخميس 02/مارس/2023 - 11:47 م

وصف الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة قرارات الرئيس السيسي اليوم بأنها " لا تخرج إلا من حكيم " في ظل الظروف العصيبة الراهنة التي يعيشها المصريون على إثر الأزمات العالمية المتتالية.

وقال دعبس في بيان له " إن قرارات الرئيس جائت لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وهو ما يثبت للجميع أن المواطن البسيط دائما في أولويات الرئيس".



وأكد إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي سيكون له أثر ملموس على الصناعات الصغيرة وأصحاب المشاريع من الشباب، وهو ما ينفي أي مزاعم تتبناها أي جهات خارجية.

وأوضح دعبس أن هذه القرارات تؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون لافتا الى أن الحزب يؤييد الرئيس في كل قراراته ويجدد حزب مصر الحديثة ثقته ودعمه لسياسات الدولة الحكيمة.



وأشار الى أن تلك القرارات التي أثلجت صدور الجميع جاءت إنحيازا للمواطنين ليكونوا قادرين على مواجهة الغلاء وظروف المعيشة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه اليوم الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والتى تضمنت: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وتم زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.