بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس أسبانيا

الخميس 02/مارس/2023 - 09:09 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، ويستضيف الملكي غريمة التقليدي في واحد مم أهم كلاسيكيات كرة القدم العالمية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة من العيار الثقيل ويشهد تشكيل البارسا اليوم عدد من التغييرات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم والتي تقام مساء اليوم واستقر تشافي المدير الفني لبرشلونة على تشكيل مكون من في حراسة المرمى مارك أندريه

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - جافي.

بينما استقر ريال مدريد على تشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، إدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيدريكو فالفيردي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك أسبانيا