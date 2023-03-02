اليوم.. شرم الشيخ تستعد لبطولة جديدة من سباقات الهجن بمشاركة مئات الهجانة

الخميس 02/مارس/2023 - 06:51 ص

يستعد مئات الهجانة من ملاك الإبل العربية الأصيلة لجولة جديدة من سباقات الهجن تنطلق اليوم الخميس، بمضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ.

وأعلن الاتحاد المصرى للهجن أن السباق المقرر يستمر لمدة يومين بعدد 30 شوطا، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم الاتحاد الإماراتى للهجن تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الخميس بعدد 27 شوطا، وهى خلال الفترة الصباحية، شوط الهجن فئة "لبانا ابكار"، لمسافة 2 كم، والهجن "لبانا قعدان" لمسافة 2 كم، والهجن "الضرايب" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا ابكار حراير" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا قعدان حراير" لمسافة 3 كم، وهجن "محافظات" لمسافة 4 كم ثنايا حراير.