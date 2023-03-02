قطع التيار الكهربائي بغرب المنصورة بسبب الصيانة.. اليوم

الخميس 02/مارس/2023 - 06:20 ص

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلي رئيس الحى، بناء عن أخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.



حيث تزامنا مع أعمال الصيانة على محول رقم 2 بمحطة محولات منية سندوب، وفقا" لإخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم إجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم السبت الموافق 4/3/2023من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا" من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة

والمناطق المتأثرة هي

منطقة البشطير – الطوبجي – محطة صرف مورجانتي – منطقة الفردوس – شارع الترعة حتى الشيماء - مستشفى الصدر - شارع سامية الجمل حتى الاديب – حى الاشجار.



وتزامنا مع أعمال الصيانة على محول رقم 3 بمحطة محولات منية سندوب بأنه سيتم اجراء اعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس اليوم الخميس الموافق 2-3-2023 من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا" من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة



والمناطق المتأثرة هي ميدان الشيخ حسانين - بنك الدم – شارع جامعة الدول العربية – ميت حدر – الحسنية – حسين بك – العباسي - الشيخة عائشة – جزء من ميدان الطميهي – شارع محمد فتحي - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى – سكة سندوب



وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.