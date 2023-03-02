اليوم.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى رحيل «العندليب الأسمر» عبد الحليم حافظ

الخميس 02/مارس/2023 - 05:40 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية الموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك احتفالا بذكرى رحيل العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ".

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائعه الغنائية، منها موسيقي "كنت فين" أداء عازفة الفلوت داليا إمام، وكامل الأوصاف أداء الفنان محمد رئيس، ويا خلي القلب أداء الفنان خالد حماد، وفوق الشوك أداء الفنان كريم زيدان، ورسالة من تحت الماء أداء الفنان محمد الخولى، ولست قلبي أداء الفنان وائل ابو الفتوح، وقارئة الفنجان أداء الفنان ياسر سعيد، وحبيبها أداء الفنان أيمن مصطفي، وفاتت جنبنا أداء الفنان محمد متولى، ويختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة العندليب "التوبة".