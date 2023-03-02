اليوم.. «علاقات خطرة» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

الخميس 02/مارس/2023 - 05:31 ص

يعرض اليوم الخميس الموافق 2 مارس، مسرحية " علاقات خطرة " على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في حفلتين متتاليتين، الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف، "علاقات خطرة" عن الكتاب الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس الاسم للطبيب النفسي محمد طه، والعرض تأليف وإخراج مايكل مجدي.



عرض "علاقات خطرة" يناقش مشاكل غاية فى الأهمية للمجتمع، فهو يركز بشكل كبير جدًا على فكرة علاقة الآباء بالأبناء، بالإضافة إلى توضيح معنى العلاقات الخطرة، وتأثيرها نفسيًا ومجتمعيًا على حياتنا، وأن هناك أشياء بسيطة تحدث فى الطفولة قد لا يلتفت لها الأهل، ولكن تأثيرها على الأبناء كارثى بشكل كبير جدًا.



الجدير بالذكر أن "علاقات خطرة" قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان "آفاق مسرحية" في دورته الثامنة والمهداة إلى النجم الراحل "فريد شوقي"، وحصد العرض أيضًا جائزة أفضل عرض أول لمسابقة العروض الطويلة، وأفضل تميز في التمثيل كيرلس ناجي ونادية نبيل، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج.