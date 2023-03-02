عالم مناخ روسي يحذر من انهيار «جبل يوم القيامة» الجليدي

الخميس 02/مارس/2023 - 05:16 ص

صرح عالم المناخ الروسي أليكسي كوكورين بأن هناك كتلة جليدية عملاقة ستنفصل يوما ما حتما عن النهر الجليدي العملاق (ثويتس) الذي يطلق عليه اسم (جبل يوم القيامة الجليدي) الموجود بالقطب الجنوبي والذي تسارعت عملية انهياره أخيرا بشكل ملحوظ. مؤكدا أنه «لا يزال من الصعب تحديد موعد محدد لحدوث عملية الانفصال هذه. يمكننا التأكيد بكل ثقة أن الكتلة العملاقة ستنفصل، لكن لا نعلم متى سيحدث ذلك»، وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.



وكان مجموعة من العلماء في وقت سابق قد نشروا مقالا علميا ذكروا فيه أن نهر ثويتس الجليدي غرب أنتاركتيكا في القطب الجنوبي يذوب بسرعة بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه. وأنه في حال ذاب هذا النهر العملاق والأنهار الجليدية القريبة منه، فقد يرتفع مستوى مياه المحيط بمقدار ثلاثة أمتار، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

جدير بالذكر، أنه بنهاية يناير من العام الماضي، انفصلت عن النهر الجليدي برانت كتلة جليدية ضخمة بحجم لندن (1550 كيلومترا مربعا). وكان هذا الحدث هو ثاني انفصال لكتلة جليدية عملاقة في هذا الجزء من القارة خلال العامين الماضيين.

وشدد العالم الروسي بالقول «من الضروري الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون من أجل تقليل معدل ارتفاع مستوى المحيط».