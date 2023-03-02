أسرع من «الترانزستور» بمراحل| عالم مصري يكشف تفاصيل اختراعه الجديد

الخميس 02/مارس/2023 - 05:00 ص

كشف العالم المصري وأستاذ الفيزياء والعلوم البصرية بجامعة أريزونا الأمريكية محمد حسن، تفاصيل اختراعه الجديد الذي أحدث صدى كبيرا في الأوساط العلمية العالمية.

وصرح العالم المصري محمد حسن أن الترانزستور الذي تم اختراعه في القرن الماضي مبني على أشباه الموصلات واختراعي يعمل أسرع منه بمليون مرة، كما أن الترانزستور الضوئي الذي اخترعته يستطيع نقل المعلومات بسرعة الضوء وسيكون مفيدًا في تطوير التواصل مع المركبات الفضائية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

العالم المصري وأستاذ الفيزياء والعلوم البصرية

وأضاف الدكتور محمد حسن: اختراعي الجديد يغير من طبيعة الزجاج ويجعله موصلًا للكهرباء واستطعت أن أطور جهاز (المخلق لنبضات الليزر) وهو أسرع ألف مرة من الفيمتو ثانية، والترانزستور الضوئي سيحل محل مثيله العادي في الأجهزة الكهربائية لأنه أسرع بمليون مرة.

وتابع العالم المصري: طورنا لأول مرة في العالم أسرع ترانزيستور يتحكم في الإشارة الضوئية، في زمن الأتو ثانية، التي هي أسرع مليون مرة من سرعة الترانزيستور الحالي القائم على أشباه الموصلات مما يعتبر بداية ثورة حقيقية في مجال تطوير الإلكترونيات الفائقة السرعة الضوئية.

التقيت العالم الراحل أحمد زويل في سويسرا ودعاني للانضمام لفريقه البحثي وعملت معه لمدة 4 سنوات حتى رحيله في 2016، متابعًا: لم أتفوق على أستاذي ولكن العلماء سلسلة تُكمل المسيرة ومن لديه شغف التعلم لا يمكن أبدًا أن ييأس.