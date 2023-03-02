اكتشاف تمثال مواي جديد في قاع بحيرة جافة بجزيرة الفصح

الخميس 02/مارس/2023 - 04:50 ص

عثر علماء الآثار على تمثال آخر من مجموعة تماثيل مواي الحجرية في قاع بحيرة جافة في جزيرة الفصح.

تماثيل مواي

يشار إلى أنه يوجد حوالي 1000 تمثال من تماثيل مواي في جزيرة الفصح مصنوعة من صخور مسامية - من الطفّ البركاني Volcanic tuff. ويبلغ ارتفاع أكبر هذه التماثيل 33 قدما (حوالي 10 أمتار) ووزن كل منها 3-5 طن ويصل وزن بعضها إلى 80 طنا.

اكتشاف تمثال مواي جديد

يعتبر التمثال الجديد المكتشف صغير الحجم. ولكنه يبقى اكتشافا أثريا مهما، لأنه يشير إلى احتمال وجود تماثيل أخرى في هذه المنطقة، ليس لدى العلماء أي معلومات عن وجودها. والشيء المثير هو أن هذا أول تمثال يكتشف في قاع بحيرة جافة.

أهمية تماثيل مواي

ويقول عالم الآثار تيري هانت: "تعكس تماثيل مواي تاريخ شعب رابا نوي، الذي هو سلف مؤله لسكان الجزيرة الحاليين. لذلك سوف يستمر البحث عن تماثيل مواي والأدوات المستخدمة في صنعها.