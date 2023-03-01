أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

الأربعاء 01/مارس/2023 - 05:35 م

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه مساء تعاملات اليوم، الأربعاء، 1 مارس 2023، بالبنوك المصرية وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهًا للشراء، و30.68 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل سعر للدولار فى بنوك البنك الأهلي المصري - مصر - بنك التنمية الصناعية عند مستوى 30.48 جنيهًا للشراء، و30.58 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع