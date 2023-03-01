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الأربعاء 01 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم. انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للأورام في الأقصر

المؤتمر السنوي الثالث
المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
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تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، اليوم الاربعاء، تحت شعار «صعيد بلا سرطان»، والمقرر عقده في الفترة من ١- ٣ مارس ٢٠٢٣، تحت رعاية كلا من الاستاذ الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة/ نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يعقد المؤتمر السنوي الثالث استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأت بصعيد مصر منذ سنوات تحت شعار «صعيد بلا سرطان» أملا في أن يكون صعيد مصر خالي من الاورام السرطانية، وان يتم توفير التشخيص والعلاج المناسب للمرضي بالمجان في كافة تخصصات الاورام.

مؤتمر الأورام 200 صورة على جدارية الاقصر