اليوم. انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للأورام في الأقصر

الأربعاء 01/مارس/2023 - 01:13 ص

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، اليوم الاربعاء، تحت شعار «صعيد بلا سرطان»، والمقرر عقده في الفترة من ١- ٣ مارس ٢٠٢٣، تحت رعاية كلا من الاستاذ الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة/ نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يعقد المؤتمر السنوي الثالث استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأت بصعيد مصر منذ سنوات تحت شعار «صعيد بلا سرطان» أملا في أن يكون صعيد مصر خالي من الاورام السرطانية، وان يتم توفير التشخيص والعلاج المناسب للمرضي بالمجان في كافة تخصصات الاورام.