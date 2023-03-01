اليوم.. صرف معاشات مارس

الأربعاء 01/مارس/2023 - 06:53 ص

يبدأ أصحاب المعاش وذووهم صرف معاشات شهر مارس اليوم الأربعاء وذلك من خلال التوافد على مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك إلى جانب إمكانية الصرف من البنوك وماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك، إضافة إلى خيار المحافظ الإلكترونية.

يصرف أصحاب المعاشات مستحقاتهم بالزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أنه يوجد ما يقرب من 11 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت في عام 2021 بـ294 مليار جنيه سنويًا.

والزيادة الاستثنائية التي يصرفها أصحاب المعاشات منذ نوفمبر الماضي تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة ١٣٪؜.