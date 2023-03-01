اليوم.. وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الأربعاء 01/مارس/2023 - 06:51 ص

يتفقد اليوم الأربعاء المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لمتابعة اعمال التشغيل التجريبي للمحطة والتي تعتبر أهم مشروعات النقل البحري الجاري تنفيذها، حيث يشهد الوزير دخول إحدى السفن العملاقة إلى أرصفة المحطة وتنزيل الحاويات من السفينة بواسطة أوناش الساحة العملاقة.



وشغلت وزارة النقل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهى أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، حيث استقبلت المحطة 500 حاوية صادر ودخول و3 سفن، مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير.



و تعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه.