تأجيل محاكمة البلوجر لوشا في قضية خطف لـ25 مارس

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 11:50 ص

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 25 مارس المقبل لسماع شهادة مجرى التحريات.

وكانت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رحَّلت البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ "لوشا" إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات صادر من محكمة جنايات الهرم بقضية خطف.

وقال مصدر مطلع، إنه تم ترحيل البلوجر لوشا إلى قسم الهرم، لترحيله إلى السجن العمومي لتنفيذ الحكم، حتى أن يقوم محامي البلوجر لوشا بعمل إعادة إجراءات محاكمته.

القبض على لوشا

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة ألقت القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" هارب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في أحد الكمائن بشبرا.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن مفادها تواجد بلوجر شهير يدعى لوشا بمنطقة شبرا مصر وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات صادر من محكمة جنايات الهرم بقضية خطف، وتم ضبطه في أحد الأكمنة، وترحيله إلى قسم شرطة الهرم.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وظهر البلوجر لوشا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدم فيديوهات قصيرة بموقع تيك توك، وبصحبته عدد من الأشخاص يلتفون حوله، واشتهر لوشا بطريقة كلامه الغريبة التي أثارت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن المتهم يدعى محمد عبد الحميد وشهرته "لوشا" اعتاد في الفترة الأخيرة الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك وتيك توك»، وتم تداول الفيديوهات الخاصة به عبر صفحات السوشيال ميديا من خلال قيامه بعمل فيديوهات تحت هاشتاج "الثبات على المبدأ".