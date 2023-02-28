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الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قبل الإعلان عن الجوائز.. مؤسسة فاروق حسني تنظم سلسلة ندوات فنية

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني
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تنظم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون سلسلة ندوات فنية خلال أسبوع الإعلان عن جوائز  الدورة الرابعة لعام 2023 في أفرع (التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي).

كما سيتم افتتاح المعرض الجماعي للشباب وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 الساعة السادسة مساءً في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك. 

وانتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة.

وتقدم لهذه الدورة 1850 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من 1056 فنانًا ومعماريًا وناقدًا فنيًا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري.

 

جائزة مؤسسة فاروق حسني مؤسسة فاروق حسنى للثقافة