أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 09:17 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 فبراير 2023، وذلك بعد أن شهد تراجعا على مدار الأيام الماضية.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1,915 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 1,676 جنيه للشراء.

سجّل سعر الجرام عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,437 جنيه.

وسجّل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,117 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 13,408 جنيه.

وبلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 1,815 دولار.