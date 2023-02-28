اليوم.. مناقشة رواية «جليتر سوارا» للكاتبة إسراء أحمد البكري

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:20 ص

ينظم اليوم الثلاثاء نادي أدب مصر الجديدة برئاسة الأديب شرقاوي حافظ، ندوة نقدية لمناقشة رواية "جليتر سوارا" للكاتبة الواعدة إسراء أحمد البكري.

من المقرر أن تعقد المناقشة في حضور نخبة من المتخصصين والأدباء بنادي أدب مصر الجديدة، وعلى رأسهم: المهندس و الروائي "شرقاوي حافظ"_رئيس النادي، الدكتور طارق منصور، الأديب أحمد الجلبي، والناقدة نهال القوصني.

يذكر أن الروائية إسراء أحمد البكري، قد صدر له عدد من الأعمال الأدبية، منها: رواية كتم الأنفاس، رواية جريان، رواية ماريدة، وغيرها.

في ذات السياق صدر حديثا كتاب «الإنشاد الديني.. دراسة مقارنة بين مصر والمغرب» للدكتور أحمد سعد الدين عطية، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، ويقوم الكتاب على دراسة التغيرات الثقافية التي طرأت على الإنشاد الديني في كل من القاهرة بمصر وفاس بالمغرب، دراسة مقارنة في الأنثروبولوجيا الثقافية، راصدة تأثير الأفكار الجديدة والعولمة الثقافية عليه، وكيفية الاستفادة من الإيجابيات وتوظيفها وتجنب السلبيات والصراعات والأفكار الواردة من الغرب، كما تبحث أيضًا أساليب الأداء بين التقليدي والمستحدث.