اليوم.. الجامع الأزهر يناقش فضائل شهر شعبان بملتقى «شبهات وردود»

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:17 ص

يعقد الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء ملتقى "شبهات وردود" حول "فضائل شهر شعبان"، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، من قبل علماء من مختلف التخصصات بالأزهر، لافتاً إلي انه بيتم فتح حوار مع الجمهور للإجابة على كافة التساؤلات.

وأشار مدير عام الجامع الأزهر، الي ان الملتقي يقوم بتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا.

الجدير بالذكر، يعقد ملتقى "شبهات وردود"، يوم الثلاثاء من كل أسبوع بالجامع الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.