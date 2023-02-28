اليوم.. اجتماع لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:13 ص

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء (القطاع الاقتصادي – إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، الاجتماع الـ(43) لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية، بمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تتضمن عددا من الموضوعات الهامة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ودليل الأحكام المسبقة، وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.

يتطرق الاجتماع إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن صدقت عليها 7 دول عربية أعضاء، وستتم مناقشة إنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء فيها من بنود، وأخيرا سيدعو الاجتماع الدول الأعضاء إلى سرعة التوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ(109) حتى تدخل حيز النفاذ، لما لها من تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال.