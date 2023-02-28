اليوم.. تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:10 ص

تبدأ النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء في تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022، وذلك عبر الرايط المخصص على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية: (HTTPS://BIT.LY/3EAF3UR)

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، حيث أكد أنه من المقرر أن تستمر فترة تسجيل الطلبات إلكترونيًا لكافة الكليات حتى يوم 5 مارس 2023.

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قد حددت المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها، مرفقاً بها الأوراق والمستندات المطلوبة والخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من حملة كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، والتي جاءت كالتالي حسب كل جامعة:

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