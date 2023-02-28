اليوم.. "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك" في ملتقى الهناجر الثقافي

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:02 ص

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى، الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك" فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

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يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، والأستاذ الدكتور شحاته غريب أستاذ القانون، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام جامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع جامعة حلوان.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة يقدمها فرقة "ماهر ورباب الغنائية".