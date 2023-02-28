ads
الثلاثاء 28 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "نقل النواب" تناقش تطوير محطة سكك حديد العياط بالجيزة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا، اليوم الثلاثاء تناقش خلالها عددا من طلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم إنارة طريق القاهرة / أسيوط الزراعي (في محافظة الجيزة) مما يتسبب في كثير من الحوادث، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير محطة سكك حديد مركز العياط بمحافظة الجيزة، هذا بالإضافة إلى وجود فارق منسوب بين جسم الرصيف والقطار.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة وطلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الجيزة ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية المرازيق بمحافظة الجيزة.

نقل البرلمان محطة السكة الحديد بالعياط