اليوم.. أصحاب الهمم وأنامل أوركسترا الأطفال والشباب في أوبرا الإسكندرية

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 01:50 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، لفصل ذوى القدرات الخاصة، وأوركسترا الأطفال والشباب.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية لفصل أصحاب الهمم تدريب ميرفت همام منها: "حديث الصباح والمساء، وليالينا، وعطشان يا أسمراني، وعيني ب ترف، وحلوين من يومنا، ونقابل ناس، وزى الهوي، وبيت العز، وحلوة يا بلدي، وامسك في حلمك، وقادرين نعملنا، وشكرا.. وغيرها.

كما يقدم أوركسترا الشباب والأطفال تدريب وقيادة د. نفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه ، الكورال ، العود ، الجيتار ،الايقاع، الموشحات ، الكمان ، البيانو ، فصل لذوى القدرات الخاصة.