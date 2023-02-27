اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان المرأة العاملة

الإثنين 27/فبراير/2023 - 05:40 ص

في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان المرأة العاملة تحت رئاسة المخرج مهند دياب، وتنفيذ مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)، وتمويل من التعاون الدولي الإسباني.

وترتكز فكرة المهرجان حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي أصبح الأولوية الرئيسية للحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ويتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030.

ويهدف المهرجان لتحسين مهارات المرأة المصرية للمشاركة في سوق العمل، من خلال التنمية الاقتصادية التي أكدت على الحاجة إلى خلق فرص عمل وتوظيف جديد للنساء من أجل القضاء على الفجوة الحالية بين الرجال والنساء، ومن ناحية أخرى يتماشى المشروع بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى زيادة معدلات توظيف النساء ووصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها.