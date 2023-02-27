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الإثنين 27 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. النيابة الإدارية تتلقى طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 إلكترونيًا

النيابة الإدارية-
النيابة الإدارية- أرشيفية
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تفتح النيابة الإدارية اليوم الإثنين 27 فبراير، باب التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من اليوم 27 فبراير وحتى 5 من شهر مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالي:-

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.
- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة. 

وظيفة معاون نيابة النيابة الادارية كلية الشرطة