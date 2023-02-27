اليوم.. انطلاق المعرض العالمي للهواتف المحمولة.. وهذه أبرز تقنيات العارضين

الإثنين 27/فبراير/2023 - 05:05 ص

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للهواتف المحمولة mobile world congress فى مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعقد فى الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس 2023 فى ساحة Fira Gran Via، بمشاركة أكثر من 75000 مشارك وأكثر من 2000 عارض.



ويُعد MWC Barcelona أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، تشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من الشركات ذات الصلة.



تدور موضوعات MWC S 2023 حول الهواتف الذكية و5 G وFinTech وOpenNet والذكاء الاصطناعي (AI) والأنظمة البيئية للابتكار.



يشهد الحدث عرض لاعبين في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية أدواتهم وخدماتهم، كذلك مشاركة الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تعرض تقنياتها الذكية لعرض أجهزتها وابتكاراتها.



قال بيتر جاريش، رئيس GSMA Intelligence: "في فجر المرحلة التالية من 5G، يوفر MWC Barcelona فرصة رائعة لتقييم الإنجازات التي حققناها كصناعة، ولكن أيضًا اكتساب نظرة ثاقبة حول مسار الصناعة".



هناك تقنية أخرى من المحتمل أن تجذب اهتمامات المتابعين مثل metaverse، حيث تعرض الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR) تقنياتها أيضًا.



وأعلنت MediaTek أنها ستعرض SoC Dimensity 9200 جنبًا إلى جنب مع تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في MWC 2023.



ستعرض الشركة تقنية 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN) التي توفر اتصالات الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه للهواتف الذكية.



يتم أيضًا إطلاق الهواتف الذكية الأولى المزودة باتصال الأقمار الصناعية من Mediatek، مع الكشف عن المزيد من الأجهزة في الأشهر المقبلة.



ستقوم الشركة أيضًا بمشاركة المعلومات حول الجيل التالي من تقنية 5G New Radio NTN (NR-NTN) للموجة التالية من الأجهزة التي تدعم الأقمار الصناعية، التقنيات المتعلقة بمنصات 5G وAR وVR.