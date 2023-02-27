سيدة أمريكية تدخل «جينيس» لزيارتها 55 بلدًا على كرسي متحرك

الإثنين 27/فبراير/2023 - 07:45 ص

حطمت الأمريكية، ريني برونز الرقم القياسي بموسوعة جينيس في زيارة أكبر عدد من البلدان في عام واحد، وتمكنت من فعل ذلك رغم وضعها الصحي الذي يجعلها أسيرة الكرسي المتحرك.

لم تدع «برونز» إعاقتها تقف حائلًا دون اتباع شغفها، فقامت بزيارة 55 دولة في عام، وحطمت الرقم القياسي في 28 يناير 2022. الآن بعد عام، تلقت أخيرًا شهادتها الرسمية التي شاركت صورة لها على الإنترنت، مضيفة «حصلت على هذه الشهادة بالبريد اليوم! الأمر أصبح رسميًا».

وكانت تشعر بشغفها في الارتحال خلال أول رحلة لها بالطائرة إلى نيويورك، وقد نما حب اختبار العالم في قلبها على الرغم من أوضاعها الصحية.

وتستخدم الكرسي المتحرك منذ أن كانت في السابعة، لكن هذا لم يمنعها من حب السفر. وما تحاول القيام به.

وبعد إطلاق منشورها، تدفقت التعليقات على الإنترنت برسائل التهنئة، فكتب أحد المستخدمين، الذي يشارك شغف برونز: «أنا على الكرسي المتحرك لسنوات بعد خضوعي لعملية جراحية، بدأت السفر مجددًا منذ سنتين. أسير على رجلي رغم الصعوبات، واستخدام النقل العام، الأمر صعب ومخيف، لكنه أفضل من البقاء في السرير خوفًا».

ووفقًا لتقرير «سي إن إن»، تم تشخيص حالتها المرضية بأنها «قزم ضموري مشوه»، لكنها قالت: «رُبَّ ضارة نافعة».

يشار إلى أنها عملت مديرة تنفيذية في مجال التأمين، لكن بعد معاناة من إرهاق العمل كرست عامًا بأكمله للسفر المكثف.