أوليفييه دوزون يكتب: الاقتصاد العالمي هل يتجه لـ«إلغاء نظام الدولرة»؟

الأحد 26/فبراير/2023 - 08:07 م

تستعد الهند وروسيا للتخلي عن الدولار واليورو في تجارتهما الثنائية وفي الوقت نفسه، تقدم نيودلهي إمكانية قيام بعض البنوك الهندية بفتح حسابات للشركات الروسية وبالتالي الانزلاق تحت الرادار الغربي. تناقش نيودلهي وموسكو أيضًا تطبيق نظام لمبادلة الروبية بالروبل للتحايل على استبعاد البنوك الروسية من شبكة الدفع الدولية Swift

يعلم الجميع أن حصة التجارة بين روسيا والهند قد زادت بشكل كبير. في الواقع، انتقلت شبه القارة الهندية من ١٪ إلى ١٨٪ من مبيعات النفط الروسية. وهذا لا يعود تاريخه إلى الحرب في أوكرانيا. علاوة على ذلك، في نهاية عام ٢٠٢١، شكلت الصادرات الروسية غير النفطية بالفعل ٤٦.٥٪ من تجارتها.

وللتذكير، فإن استراتيجية "إلغاء الدولرة" من الاقتصاد التي دبرتها موسكو بشكل خاص قد تم تحديدها على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الذي عقد في الفترة من ١١ إلى ١٣ سبتمبر ٢٠١٨. وبهذه المناسبة، أعلن فلاديمير بوتين أن الطرفين الروسي والصيني "أكدا اهتمامهما باستخدام أكثر فعالية للعملات الوطنية في التبادلات التجارية".



من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن على روسيا والصين العمل معًا لمواجهة النهج الأحادية الجانب للمشاكل الدولية.

في الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٢، زادت التجارة بين الصين وروسيا بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٧٥.٤٨٩ مليار دولار (٧٤.١٣٨ مليار يورو).

بشكل عام، هذا كافٍ لتعزيز استقرار الخدمات المصرفية لعمليات الاستيراد والتصدير، في مواجهة المخاطر المستمرة في الأسواق العالمية.

قال وزير خارجية روسيا الاتحادية، السيد سيرجي لافروف: "كانت واشنطن قادرة على تنظيم المشهد الدولي لسنوات عديدة". "يمكن للمرء أن يفهم بلدًا كان يملي الموسيقى في الشئون الدولية لعدة قرون دون مواجهة مقاومة كبيرة. الآن من الواضح أن هذا الاحتكار آخذ في الزوال، لأنه لم يعد من الممكن إهمال العديد من الدول الكبرى ".

في عام ٢٠١٨، كانت الحجة التي طرحتها موسكو تتعلق بمكافحة عواقب تجاوز الدولار الأمريكي للحدود الإقليمية وتحرير نفسها بنفسها من العدالة الأمريكية إذا لم تحترم قوانين الولايات المتحدة، ولا سيما من حيث من العقوبات.

في الوقت نفسه، أعلنت أنقرة أنها تريد أيضًا التفاوض مع موسكو لتحرير نفسها من الدولار الأمريكي.

علاوة على ذلك، وبحسب يحيى الأسحق، وزير التجارة الإيراني السابق والرئيس الحالي لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، الذي نقلت تصريحاته في ١ سبتمبر ٢٠١٨ من قبل وكالة الأنباء الإيرانية مهر نيوز، فإن طهران وبغداد قررتا: التخلي عن العملة الأمريكية في تعاملاتهم المالية الثنائية.

وأعلن أن الدولتين ستستخدمان بدلًا منه "الريال الإيراني واليورو والدينار العراقي"، "تم شطب الدولار من قائمة العملات التي تستخدمها إيران والعراق في تعاملاتهما التجارية". والقول إن موسكو فكرت حتى في اختيار اليورو لتجارتها الخارجية في حال الدعم الأوروبي في إطار العقوبات الأمريكية التي تستهدفها؛ نحن بعيدون عن ذلك اليوم!

أما بالنسبة للصين، فقد قدمت اليوان في مايو ٢٠١٨.

هذه هي الطريقة التي لا يفشل فيها فلاديمير بوتين في الإشارة إلى هروب مجموعة البريكس من الناحية الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية. إنه ينادي من أجل عالم متعدد الأقطاب عادل كما يناضل ضد سياسج إعلان الحماية. كما يدعو إلى إزالة الحواجز الجمركية الجديدة في التجارة الدولية.

علاوة على ذلك، من المؤكد أن مناهج الدول الأعضاء في البريكس تكمل بعضها البعض. تتعايش التفاعلات بين المناطق في مجالات متنوعة مثل أمن المعلومات الدولي والسياحة والطاقة. لكننا سنؤكد بكل سرور على دور دول البريكس من حيث التفاعل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية أو مجموعة العشرين.

التعاون داخل البريكس، كما يشير سيرجي ريابكوف، شيربا روسيا داخل البريكس، أنه يخلق تأثيرًا مضاعفًا. في الواقع، إنها تسمح للبلدان بتعزيز قدراتها في مجال أمن الحدود، مع المساعدة في الوقت نفسه على تعزيز الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.



تطابق وجهات النظر الصينية والروسية

هنا علينا أن نفهم؛ ألم تقدم الصين بصمات ومساعدات فعالة وتدعم روسيا في الملف السوري والأوكراني! فلاديمير بوتين، الذي يناضل بحماسة من أجل عالم متعدد الأقطاب منصف، يشيد بعقود النفط التي تتيح فرصة الاستغناء عن الدولار، والتي ستكون مقومة باليوان الصيني وقابلة للتحويل إلى ذهب.

وعند التفكير في الأمر، أطلقت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقدًا آجلًا للنفط الخام مقومًا باليوان الصيني وقابل للتحويل إلى ذهب، مما قد يؤدي إلى إنشاء أهم معيار نفطي في آسيا ويسمح للمصدرين بالتحايل على التسعير المقوم بالدولار الأمريكي عبر اليوان في كل المعاملات، وفقًا لمجلة نيكي أسيان.

كما تشير الخبيرة الجيوسياسية كارولين جالاكتيروس في مدونتها "حرك الخطوط". "إن العقود الآجلة للنفط الخام هي أول عقد سلعي في الصين مفتوح لصناديق الاستثمار الأجنبية والشركات التجارية وشركات النفط. إن تجاوز الدولار في التسويات التجارية يسمح لمصدري النفط مثل روسيا وإيران، على سبيل المثال، بتجنب العقوبات الأمريكية من خلال التعامل باليوان".

يعلم الجميع أن عقود النفط والغاز تم عقدها بالدولار في الغالب ولا بد أن يخل هذا القرار بقواعد سوق النفط الخام وبالتالي يؤثر في النهاية على دور وأهمية العملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي:

وغني عن القول إن اليوان يجعل من الممكن التحايل على القوة الناعمة للدولار والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض البلدان المنتجة للنفط والغاز والتي تستخدم هذه العملة بشكل افتراضي في الأسواق.

علاوة على ذلك، من خلال تحويله المحتمل إلى ذهب، يمكن لليوان أن يتجنب افتقاره إلى جاذبيته كعملة احتياطية وبالتالي تعزيز ثقله على الساحة الدولية.

وفي علاقتها مع الخليج، تسعى بكين إلى" إزالة الدولار "من اقتصادها، من خلال السعي إلى تدويل العملة الصينية، اليوان، بهدف استخدام بورصة شنغهاي لاستيراد النفط، أليس هذا ما نسي أن يوضحه الرئيس شي جين بينج عندما جاء إلى الرياض؟

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معلومات عن الكاتب

أوليفييه دوزون.. مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. بتناول فى مقاله، التحولات المالية فى النظام العالمى وتأثيرها على هيمنة الدولار الأمريكى.