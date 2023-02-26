كريستيان هوجلو يكتب: التحول إلى الطاقة.. نحو رؤية قانونية تحقق "النمو الأخضر" للوصول جودة الحياة

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:54 م

حماية الكائنات الحية والطاقة وصحة الإنسان.. 3 ركائز للحقوق الأساسية



ما دور القانون وقوته في هذا المجال بالذات: التحول إلي الطاقة.. لا شك أن الصعوبات التي تم إبرازها، والتي تعتبر كبيرة بالفعل، تأتي من ضعف القانون الدولي؛ فاتفاقية عام ١٩٩٢ تنظم عقد مؤتمرات المناخ، ومع ذلك من السابق لأوانه القول إن نتائج مؤتمرات الأطراف ناتجة عن القانون الدولي؛ فعلى سبيل المثال، كان هناك الكثير من النقاش حول الآثار القانونية لاتفاق باريس؛ فكيف يتم ذلك؟

علينا أن نختار نموذجًا، من خلال تطوير ما تفعله أوروبا في مبادرتي ٥٥ والاتفاق الأخضر حيث تحتوي هاتان المبادرتان على أشياء مهمة للغاية يجب أخذهما في الاعتبار، ولكن يجب أولًا تقديم ملاحظتين أساسيتين؛ الأولى هي أن النمو الأخضر يعطي بحق الكثير من الأمل، ولكن هناك أيضًا عبارة رائعة كتبها فاتسلاف هافيل مفادها أن الأمل "ليس ما يمكن أن نتمناه للأفضل للغد، إنه ببساطة جعل ما نفعله منطقيًا" وفي الواقع، النمو الأخضر يجسد هذه الفكرة.

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بقانون البيئة وتتمثل في أن تطور هذا القانون منذ الثمانينيات والذي شمل قانون البيئة وقانون جودة الحياة وقانون التلوث وقانون الحماية. ولكن مؤخرا ظهر حق جديد تمامًا؛ إنه حق يجمع بين حماية الكائنات الحية والطاقة وصحة الإنسان التي أصبحت الركائز الثلاث لهذا الحق الجديد، والتي فقدناها تمامًا - دعنا نقول الأشياء كما هي - في تعديل المادة ١ من الدستور، في الذي جاء في النص: "فرنسا تضمن مكافحة الاحتباس الحراري وحماية التنوع البيولوجي".

كان الضمان في غاية الأهمية وهذا الالتزام بالنتيجة يمكن فهمه جيدًا على أنه التزام بوسائل معززة للحفاظ على البيئة، لكنه كان بالفعل شيئًا نموذجيًا وكان من الممكن أن يؤدي إلى ظهور قانون جديد، نظرًا لضعف قرارات المجلس الدستوري في هذا المجال بالذات، والتي لا تنيرنا كما هو الحال كذلك بالنسبة للسلطات القضائية الرئيسية الأخرى.

تم أخذ هاتين الملاحظتين حول وضع الخطة الأوروبية المسماة "الصفقة الخضراء"، والتي تعتبر مع ذلك شيئًا رائعًا ويصعب جدًا فك رموزها. وهنا علينا أن نتحدث عن ملاحظات بسيطة للغاية: أولًا، حول نطاق وقوة الصفقة الخضراء؛ إنها خطة طموحة بشكل غير عادي والهدف هو تقليل الغازات الدافئة بنسبة ٥٥٪! هذا شيء كبير للغاية ويصعب تحقيقه. الملاحظة الأخرى هي أن هذه الخطة امتدت إلى جميع المجالات حيث أيدت المفوضية الأوروبية إنشاء نمو مستدام وشامل، وتطوير تشريعات أوروبية بشأن المناخ بطريقة تسمح بالحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠. ثم، كان من المقرر تعزيز "هدف ٢٠٣٠ حول انخفاض يقدر بنسبة ٥٥ ٪ في غازات الاحتباس الحراري مقارنة بفترة ١٩٩٠ “ولإشراك سكان أوروبا.

الملاحظة الأخرى تتعلق بدعم البرنامج نفسه، وهو برنامج طموح للغاية وممتد ليشمل الغابات والزراعة، من خلال برنامج مالي كبير يتوقع تخصيص ٧٥٠ مليار يورو. هذا البرنامج جذاب للغاية، ويجب الإشارة بسرعة إلى ثلاثة أشياء: أولًا، تحدد لائحة ٢٥ يونيو ٢٠٢١، وهي لائحة لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية، خطة التقدم نحو ٢٠٣٠ و٢٠٤٠ و٢٠٥٠.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة لا تنص على عقوبات على الدول المتأخرة، ولكن سيكون للجنة الحق في إعلان أوجه القصور لدى بعضها البعض. الرأي العام سوف يقوم بالتصحيح. والصعوبة هي أننا لا نعرف جيدًا في البرنامج الأوروبي، إذا كان سيؤخذ في الاعتبار، حقيقة أنه يمكننا تعويض الدول المتأخرة. هل كل شخص يجب أن يكون على مستوى معين؟ ومع ذلك، هناك بعض الغموض حول هذا البرنامج.

يتعلق الإجراء الرئيسي الثاني بالتنظيم الذي يتم تطويره حاليًا، وهو “صفر تلوث”، والحد من تلوث الهواء. هذه اللائحة محددة للغاية وملموسة للغاية. لديها ثمانية إجراءات، لكنها وثيقة فنية تشمل جميع التوجيهات وجميع اللوائح التي سيتم تعديلها، مع جدول زمني.

في الواقع، إنه قانون جديد للبيئة المناخية، وهو خطوة مهمة في تنفيذ التحول إلي الطاقة. ومع ذلك، هناك نوعان من التحفظات على هذا الموضوع. يتعلق الأول بحقيقة أن اللجنة، للأسف، لديها القدرة على التفاوض خارج هذه المعايير ولا سيما الاتفاق مع كندا. هذا يوقف كل هذه الجهود. لتحسين فعالية هذه اللائحة، يجب تصحيح هذا الجانب.

الملاحظة الثانية هي أنه حتى الآن، لم يعترف الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بالطعون المقدمة من المواطنين، والتي أُعلن أنها غير مقبولة. على سبيل المثال، عندما رفع ٤٥ برتغاليًا دعاوى قضائية، أعلنت المحكمة الابتدائية أنها غير مقبولة. حاولت منطقة بروكسل رفع دعوى قضائية بشأن الكائنات المعدلة وراثيًا، والتي أُعلن أيضًا أنها غير مقبولة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المفوضية قد حركت للتو الأمور مع البرلمان الأوروبي من أجل التصديق الكامل على اتفاقية آرهوس، التي تلزم الدول والكيانات بتوفير سبل الانتصاف الفردية، وهي حقيقة أساسية. لماذا ؟ لأن قضية المناخ هذه مرتبطة برقابة المواطنين في المجتمع المدني. وعندما ننظر إلى تطور الوضع، لا يمكننا أن نثق بالبرلمانات، ولكن بالقضاة. هذه الاستعانة بالقضاة هو عنصر أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. يكفي التذكير بقرار أورجيندا، عندما اضطرت الدولة الهولندية، في عام ٢٠١٩، إلى زيادة خفض انبعاثات غازات التدفئة.

القرار الرئيسي الثاني هو ذلك الذي اتخذه مجلس الدولة الفرنسي في قضية Grande-Synthe. حيث طلب مجلس الدولة الفرنسي من الحكومة تحديث خطتها المناخية في غضون تسعة أشهر أو نحو ذلك، لكن القاضي قام بعمله في هذه القضية، موضحًا أن فرنسا متأخرة تمامًا فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة.

أخيرًا، القرار الأكبر، والأكثر إثارة للاهتمام، يتعلق بقرار محكمة كارلسروه، الذي يتحدث عن الأجيال القادمة والذي يقول إنه ليس لدينا الحق في التضحية بهم.

في الحقيقة، فإن أعمال النمو الأخضر هي مسألة كرامة الإنسان. بدلًا من "النمو الأخضر أو الموت"، من الأفضل أن نقول "النمو الأخضر أو عدم استحقاق حضارتنا ونظامنا". من الواضح أن مسألة كرامة الإنسان يجب أن يُنظر إليها على أنها حماية المستقبل.

ومع ذلك، فإن القرار الأكثر إثارة للاهتمام، والذي سيثير اهتمام أولئك المتحمسين للمسئولية المجتمعية للشركات، هو القرار الذي اتخذته شركة شل في ١١ يونيو من قبل المحكمة الابتدائية في لاهاي. قضت المحكمة بأنه على الرغم من وجود برنامج المسئولية الاجتماعية للشركات، فإن شركة شل وفروعها المتعددة، فإن قضية مكافحة الاحتباس الحراري ليست التزامًا داخليًا، ولكنها أيضًا التزام خارجي. يذكرنا هذا القرار بقضية إريكا التي أدينت فيها شركة توتال لعدم امتثالها للوائحها الخاصة. وبعبارة أخرى، فإن المسئولية الاجتماعية للشركات، والتي يمكن اعتبارها قانونًا غير ملزم، لها أهمية كبيرة.

في الختام، يجب القول إن المجتمع المدني يمكن أن يثق في القضاة لعدة أسباب، فالقاضي ملزم بالحكم كما يمكن للبرلمان إنشاء لجنة لبحث هذه الملفات والسبب الثاني أن المداولة أمام القاضي هي نقاش متناقض، نقاش ذو طبيعة علمية وهنا الصغير له مكان، مثل الكبير. يمكن للجميع إثبات أنفسهم حيث يتم البناء عن طريق الحوار الذكي، وهناك سبب آخر هو أن القاضي نفسه يجب أن يبرر قراره وحتى إذا لم تنجح في قضيتك فلقد عرفت السبب!

عندما أسمع كلمة "مجتمع مدني"، أعني أيضًا "السلطات المحلية" التي غيرت الوضع الحالي ولم تعد المنظمات غير الحكومية هي التي تمثل المجتمع المدني فحسب، بل هي تحالف استثنائي بين السلطات العامة ومراكز الفكر حول هذا الموضوع، وهذا ساعد في خلق مرحلة للضغط على الهيئات التشريعية، ولكن مع الخوف من القاضي، أما الآن فلقد أصبح خوف القاضي هو بداية الحكمة.

معلومات عن الكاتب:

كريستيان هوجلو.. محامٍ متخصص في القضايا البيئية وهذه المقالة تأتى بعد محاضرة تم تقديمها في إطار جامعات مؤسسة E5T حول التحول إلى الطاقة.



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