لودوفيك سوبران يكتب: الانتعاشة الخضراء.. هل تحدث بعد كورونا أم لا؟

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:46 م

اليوم بعد عامين ونصف من بداية الوباء يدرك الجميع أنه يجب القيام بالكثير من الأشياء وفوق كل شيء القيام به بطريقة جذرية أكثر من ذي قبل وضع فيروس كورونا في مكان ما المناخ في قلب الحدث





هل سيكون هناك انتعاش أخضر بعد كوفيد؟.. إنه السؤال الذي يطرح نفسه حاليا. بادئ ذي بدء، فإن الانتعاش الأخضر مستحيل بدون التعافي التكنولوجي. وسيمثل هذا الإحياء والانتعاش حقًا تحدي الثلاثين عامًا القادمة، وما بعدها.

وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بثلاث رسائل مهمة. في البداية إن فيروس كورونا سلط الضوء للأسف على المخاطر الاحتمالية المتزايدة والنظامية التي أصبحت حقيقة واقعة. ساعد هذا الوباء في إعادة تسليط الضوء على تغير المناخ، على الرغم من أننا لم نكن بحاجة إلى هذا التذكير حقًا. لسوء الحظ، لم ينبه هذا السياق الدراماتيكي لفيروس كوفيد العائلات والأسر حتى الآن. من ناحية أخرى، دعا هذا الوضع القطاع المالي إلى النظام، والذي أدرك أن هذا يمثل تحديًا لتوطيد قابلية نظامنا الاقتصادي للحياة على المدى الطويل.

اليوم، بعد عامين ونصف من بداية الوباء، يدرك الجميع أنه يجب القيام بالكثير من الأشياء، وفوق كل شيء القيام به بطريقة جذرية أكثر من ذي قبل. وضع فيروس كورونا في مكان ما المناخ في قلب الحدث، في قلب السياسات العامة، سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية. على سبيل المثال، تعهدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن تكون السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي صديقة للبيئة.

هذه المبادرات هي من أجل التغيير الجذري الذي أطلقته هذه الأزمة. في سياسات الميزانية، تم إنفاق مبلغ هائل من المال على الأخضر. الأمريكيون الذين لديهم أموال طائلة نفذوا برنامج بنية تحتية بدلًا من برنامج تحول للطاقة. أما بالنسبة لهم، فقد خصص الأوروبيون القليل من المال لتمويل المرحلة الانتقالية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا. لديهم الكثير من الأفكار الآن. عليهم أن يصرفوا، عليهم أن يفعلوا أشياء. لذا فإن الرسالة الأولى هي أنه لم يعد هناك مماطلة. أصبح الجميع على دراية بقضية المناخ بالإضافة إلى قضايا أخرى ديموجرافية صحية أمنية. لا شك أن التحدي المناخي موجود، والجميع يأخذونه معهم على متن الطائرة في أي مكان ذهبوا إليه.

الرسالة الثانية هي أن هذا الانتعاش بعد فيروس كورونا، من المرجح أن يكون فوضويًا لبضع سنوات وهذا يعني أننا نحتاج إلى فهم القضايا الحقيقية المتعلقة بالتحول إلى الطاقة ونتمكن بعد ذلك من التصرف بكفاءة، ولكن الوضع للأسف غير منظم للغاية. في مرحلة البداية، سيكون لدينا حالة من عدم اليقين بشأن سياسات المناخ، وستكون حالة عدم اليقين هذه حاضرة للغاية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. لماذا تعد هذه مشكلة؟ لأن هناك ترددا كبيرا بشأن الضرائب، وسعر الكربون، والتكنولوجيات التي يجب دعمها بالسياسة الصناعية، وحول كيفية تنفيذ سياسة التعافي الأخضر، فإن هذا النوع من التردد يخلق الكثير من الضجيج والاضطرابات والقلق للوكلاء الاقتصاديين.

تعاني الشركات واستثماراتها بشكل خاص. طالما أن سعر الكربون لا يصل إلى ١٠٠ يورو للطن، فمن الصعب على الشركات الاستثمار في تحول إلى الطاقة؛ لذلك ينتظر الجميع للأسف الصدمة التنظيمية. في الوقت الحالي، الأمر إشكالي للغاية، لأن هناك العديد من الإعلانات والتي لا تستند بالضرورة إلى الحسابات وهذا يعني أن صانعي القرار لا يفهمون معنى هذه الإعلانات وإنهم لا يعرفون الضرورة الملحة لتنفيذ هذه السياسات.

كل هذا مهم بشكل خاص في قطاع التمويل. وفي الوقت الحالي لا تزال الشركات المالية الكبرى متشككة للغاية معتقدة أنها ستكون قادرة على الالتزام بحياد الكربون حوالي عام ٢٠٥٠ في أحسن الأحوال. وفي قطاع التمويل، يتمثل التحدي الرئيسي في تمويل الابتكار التكنولوجي الأخضر كما يتعلق الأمر بوضع الكثير من المال، مع العلم أن التمويل هو القطاع الوحيد القادر على تحويل الملايين إلى مليارات.

ومع ذلك، فإن الإلحاح كبير لدرجة أن الممولين يجب أن يفهموا بسرعة كبيرة أن هناك حاجة للعمل. إنهم بحاجة إلى فهم التقنيات التي يجب استثمارها بكثافة. وعلى الرغم من ضبابية السياسة العامة وعدم اليقين بشأن سياسة المناخ، يحتاج المستثمرون إلى فهم قضايا الاحتباس الحراري من أجل القيام بالأمور بشكل صحيح.

يؤثر عدم اليقين التنظيمي هذا أيضًا على الأطراف الفاعلة الأخرى في المرحلة الانتقالية. على سبيل المثال، الشركات في قطاع السيارات، التي دفعت الثمن بالفعل قبل أزمة كوفيد. سيبقى موضوع عدم اليقين بشأن سياسة المناخ معنا لفترة طويلة جدًا. بصفتي متنبئًا، أرى أن هذا الموقف سيخلق الكثير من التقلبات والكثير من الأخطاء وسيؤدي عدم اليقين هذا أيضًا إلى العديد من المفاجآت غير السارة والعديد من خيبات الأمل.

في هذا السياق المتقلب وغير المؤكد، يجب على الجهات الفاعلة في التحول، أن تكون مرنة حتى تتمكن من الصمود لأنه بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة، تتطلب سياسات المناخ أيضًا الكثير من الإرادة والكثير من الاهتمام.

الرسالة الثالثة: لقد كشفت لنا هذه الأزمة ما هو على المحك في اقتصاد الغد، وهو رأس المال البشري، أي أن هذه الأزمة لم تخلق أي حالات إفلاس. كما أنها لم تخلق الكثير من البطالة. من ناحية أخرى، خلقت هذه الأزمة الكثير من التفاوتات، لكنها قبل كل شيء أعادت العولمة أمام مشاكلها، لا سيما تحديات الرجال وعوامل الإنتاج والعمل. ومع ذلك، فإن المستقبل هو التفكير حقًا في كيفية الاستجابة للتحدي التكنولوجي الأخضر، والتفكير معًا بشأن العقد الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي سيستند إليها الانتقال من أجل تحقيق النجاح.

يجب أن نغتنم الفرص التي أوجدها تحول الطاقة حتى نتمكن من تصحيح مسار مجتمعاتنا ما بعد الصناعية، والتي تواجه مشاكل خطيرة مرتبطة بشكل خاص بارتفاع معدلات البطالة. لحل هذه المشاكل المجتمعية يجب أن نستثمر بشكل كبير في إعادة التأهيل والتدريب والوساطة في المهن الخضراء.

اليوم، يعمل العديد من الأشخاص في وظائف ضعيفة وغير مستقرة، متأثرين بأزمة فيروس كورونا ١٩؛ لذا فهم يعملون لوقت قصير لأنهم يعملون في مجال المطاعم، وهم في النوادي الليلية ومن ثم يعيشون في أماكن مختلفة في نفس المجال. لتحسين أمنهم الوظيفي، يجب تشجيعهم على تغيير وظائفهم، من خلال تقديمهم، على سبيل المثال، كما يجب اللجوء للتجديد الحراري للمباني، وتعلم وظيفة جديدة في المجال الأخضر حتى يتمكنوا من العمل على آلات لصناعة إزالة الكربون أي آلات صديقة لبيئة بشكل تام.

من المسلم به أن الاقتصاد المالي والأسواق مهمان لانتقال ناجح للطاقة، لكنه قبل كل شيء لا يجعلنا ننسى رأس المال البشري. من الواضح أن اقتصاد رأس المال البشري سيكون على نفس القدر من الأهمية، إن لم يكن أكثر أهمية، من اقتصاد التكنولوجيا الخضراء من أجل نجاح التحول. لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن مجتمعاتنا لا تبذل ما يكفي من الجهد، والمال، والفهم، والتدريب، وإعادة تأهيل جميع أولئك الذين سيشاركون غدًا في هذه المغامرة العظيمة للتحول.

من أجل أن تصبح قوة عظمى في الطاقة والانتقال البيئي، وأمة خضراء عظيمة، يجب على فرنسا أن تضع خطة مارشال للتعليم المستمر في المهن الخضراء لتسليط الضوء على رأس المال البشري، والتي بدونها من المستحيل أن تنجح.

معلومات عن الكاتب

لودوفيك سوبران.. باحث في الاقتصاد الكلى، كبير الاقتصاديين في أليانز، عمل سابقًا فى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وفى الأمم المتحدة والبنك الدولى. يتحدث الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والألمانية والعربية، ويكتب فى العديد من الصحف العالمية.. يتناول تأثير كورونا على العالم ومدى ظهور درجة كبيرة من الاهتمام بالبيئة.



