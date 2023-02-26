رولان لومباردى يكتب: السجل الأسود للمحافظين الجدد (2-2).. فتحوا العراق أمام نفوذ الملالي وسقطت البلاد فى حرب أهلية فوضوية

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:17 م

من الواضح أن دور "المحافظين الجدد" الأمريكيين كان أكثر من ضار قبل كل شيء تم تقليدهم منذ فترة طويلة في الغرب وخاصة في فرنسا بين "العلماء" (تيريز ديلبش)



في الجزء الأول من مقالي قمت بالتذكير بالعواقب الأولى لـ١١ سبتمبر ٢٠٠١ مع سيطرة المحافظين الجدد على السياسة الخارجية الأمريكية مع بداية الحرب في أفغانستان وضد العراق منذ عام ٢٠٠٣. بعد مرور ٢٠ عامًا، لا تزال التداعيات المأساوية محسوسة. والأسوأ من ذلك، أنه بعد أن تم تهميشهم لمدة ٤ سنوات من قبل إدارة ترامب، فقد عاد "المحافظون الجدد" مع بايدن والحرب في أوكرانيا.



كما رأينا وذكرت سابقًا في الجزء الأول من مقالي، كان نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد من بين أولئك الذين ظلوا يكررون، قبل وقت طويل من ١١ سبتمبر، أنه كان عليه "إنهاء المهمة" في العراق، في ١٩٩١ م بعد تحرير الكويت. في الواقع، في ذلك الوقت، قرر الرئيس جورج بوش الأب، الخبير الواقعي في العالم - كان نائب الرئيس ريجان والرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية - عدم تجاوز قرارات الأمم المتحدة والالتزام بطرد الجيش العراقي من الكويت وخاصة عدم الإطاحة بصدام حسين، مدركين بشكل تام مسألة عدم زعزعة استقرار العراق بشكل عام.

إلا أن جورج دبليو بوش الابن الذي كان لا يزال يترنح من هجمات عام ٢٠٠١، مثل وزير خارجيته، كولين باول (الجنرال السابق ورئيس أركان والده) الذي كان مترددًا في البداية بشأن هذه القضية، انساقا لآراء المحافظين الجدد من الحكومة وتم تأييد غزو العراق في عام ٢٠٠٣؛ بينما كان صدام حسين لا علاقة له بهجمات ١١ سبتمبر واستخدمت الحجج الكاذبة على وجه الخصوص في الأمم المتحدة لتأييد هذا التدخل.



الباقي معروف للجميع: سقوط صدام حسين والقضاء عليه، و"تحول ديمقراطي" كارثي، وحرب أهلية فوضوية، وصعود الأغلبية الشيعية، وفتح البلاد أمام نفوذ الملالي الإيرانيين وعودة تنظيم القاعدة.

هنا مرة أخرى، احتلال شامل بشكل سيئ والرغبة في فرض نظام ديمقراطي غربي (مع التستر على الاحتكار الفعلي لاقتصاد البلاد من قبل الشركات الأمريكية في قطاع النفط وغيرها، وما إلى ذلك) على مجتمع يبلغ طوله ألف ميل. كل ذلك يتم، مع استبعاد الرؤساء السابقين للخدمات الخاصة العراقية وكوادر النظام وحزب البعث الذين كان بإمكانهم "السيطرة" على البلاد.. ويثبت في نهاية المطاف أن هذا البلد مدمر بشكل رهيب ويزعزع استقرار المنطقة بأسرها وارتدت آثاره لأوروبا. دعونا لا ننسى أن بعض الضباط السابقين في جيش صدام سيكونون أول قادة داعش...



العودة المنتصرة "للمحافظين الجدد" بالحرب في أوكرانيا!

من الواضح أن دور "المحافظين الجدد" الأمريكيين كان أكثر من ضار. قبل كل شيء، تم تقليدهم منذ فترة طويلة في الغرب، وخاصة في فرنسا بين "العلماء" (تيريز ديلبش)، بين السياسيين أو المثقفين (كوشنير وBHL وغيرهم) أو حتى بين بعض الدبلوماسيين من قصر أورساي سواء كان من أجل الحصول على فائدة معينة أو أتباع للسياسة الأطلسية).

وفي الولايات المتحدة (كما في أي مكان آخر في الغرب)، أصبح هذا التيار الفكري منذ ذلك الحين متحيزًا عبر نوع من التحالف "الويلسوني" (المثاليون والمتدخلون).



تعرض أوباما بانتظام لانتقادات بسبب سياسته الخارجية. فسجله مليء أشياء عديدة ومتفاوتة؛ لكن على الرغم من أخطاء الأمريكيين خلال فترة ولايته وضغوط "دعاة الحرب" - المحافظين الجدد والديمقراطيين - الذين أرادوا جره أكثر إلى سوريا أو حتى أوكرانيا - فقد تجنب عمومًا الأسوأ كما حدث في عام ٢٠١٣ بعد أن رفض أخيرًا ضرب الأسد.. صحيح أن الفشل الذريع الثالث للتدخلات الغربية (بعد أفغانستان والعراق)، وتحديدًا ليبيا عام ٢٠١١ - حيث كان هناك مرة أخرى متدخلون وأبطال مناصرون للتدخل – جعل هذا التيار يهدأ بشدة!



مع دونالد ترامب، وجهله بالشئون الدولية وخاصة أسلوبه "الكلب السيئ"، اعتقد "المحافظون الجدد" أنهم وجدوا دميتهم. لقد قللوا من شأنه. بالأحرى "تيار جاكسون" (القومي والواقعي) وأنه أصبح مخترقا دوليًا وداخليا في واشنطن.. وبمساعدة "مازارين"، وزير خارجيته الماهر جدًا مايك بومبيو - الذي اعتبره البعض بشكل خاطيء بأنه من المحافظين الجدد - رفض ترامب دائمًا أي تدخل خارجي جديد رغم الضغوط. المحافظون الجدد ما زالوا مستائين منه بسبب رغبته في التهدئة مع روسيا، ورفضه لنزاع مفتوح في إيران، وقبل كل شيء لقلب الطاولة من خلال التلاعب بلا خجل. في الواقع، في يوليو ٢٠١٨، اختار الرئيس الأمريكي مستشارًا للأمن القومي، جون بولتون، وهو أحد أكثر "المحافظين الجدد" الحاليين تأثيرًا. ومع ذلك، فإن هذا التعيين السياسي للغاية (قبل انتخابات منتصف المدة في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨) جعل من الممكن أولًا ممارسة الضغط على طهران وبالتالي قلق الإيرانيين (مع طمأنة الحلفاء الإسرائيليين والسعوديين بشكل عابر) من أجل دفعهم إلى إعادة التفاوض بشأن الأسلحة النووية. ثم قبل كل شيء، خلال فترة الانتخابات، لا يزال من أجل إقناع، بل وحتى تهدئة، انتقادات المحافظين الجدد (المدعومين من جماعات الضغط المناهضة لروسيا والمؤيدين للسعودية ولكنهم معارضون لمحمد بن سلمان) مؤثرة جدًا في واشنطن، لا سيما بين الجمهوريين المنتخبين والديمقراطيين أيضًا. بمجرد انقضاء المواعيد النهائية للانتخابات، أطلق بولتون خطابا شديد اللهجة ضد إيران، في سبتمبر ٢٠١٩!

هذا هو السبب وراء الدعم الظاهري لجو بايدن من قبل العديد من المحافظين الجدد (حتى في المعسكر الجمهوري، مثل بيل كريستول وجون نيجروبونتي أو حتى جون بولتون ).

مع عودة الأيديولوجيين الخطرين إلى حاشية الرئيس الديمقراطي، فإن "الانجراف الحربي الإنساني يمكن أن يعيد المحافظين الجدد إلى الحظيرة التقدمية" (هادريان ديسوين).

في كتابي هل وصلنا إلى نهاية القصة؟ الذي صدر في ٢٠٢١، كتبت أنه "بالتأكيد، انتشر الاتجاه" الانعزالي "على نطاق واسع في الرأي العام الأمريكي وحتى في أروقة السلطة. ومع ذلك، سيكون من السذاجة الاستهانة بقدرات ومواهب بعض مجموعات الضغط لـ "إعادة تعبئة" الحشود من أجل حرب إنسانية محتملة وجديدة باسم حقوق الإنسان، لا سيما في الأوقات العصيبة والأزمات الخطيرة. داخلي... »

ومع ذلك، هذا هو الحال للأسف منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام.

كما رأينا آنذاك، حقق "المحافظون الجدد" الغربيون بالفعل عودة منتصرة في وسائل الإعلام، ولكن بشكل أكثر جدية، في الرئاسات الغربية.

بالنسبة للبعض منهم، فإن روسيا بوتين هي البعبع المثالي، وأقل قوة وخطورة بكثير من الصين وتحديدا خطر الاقتصاد والتمويل الصيني المهيمن والمفترس... على أي حال، لا يزالون مؤثرين بنفس القدر ولا يزالون يدفعون قادة أوروبا أكثر قليلًا، بعيدًا عن العمى والغباء والأيديولوجيا أو تضارب المصالح ( مع جماعات الضغط في المجمع العسكري الصناعي أو المؤيد للصين)، لرفض أي حل دبلوماسي للصراع الأوكراني، وتسليح أوكرانيا بالتضحية بسكانها وحتى بالمناضلين من أجل عدوانية بشكل أكبر (ولكن دائمًا بدماء الآخرين!)، والاتجاه لحرب عالمية ثالثة كارثية مع روسيا!



معلومات عن الكاتب

رولان لومباردى.. كاتب ومؤرخ فرنسى متابع لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، يواصل ما بدأه فى العدد الماضى حول السجل الأسود للمحافظين الجدد فى الإدارة الأمريكية، سواء فى أفغانستان أو فى العراق الذى مازال يعانى من التدخل الأمريكى فى البلاد.

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