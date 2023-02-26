آلان بليش يكتب: "التستوستيرون".. هرمون الذكورة.. الغائب فى مجتمع الغرب

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:03 م

سيكون من الضروري تحديث الصيغة الشجاعة: "الرجال يقترحون والنساء يتصرفون" اليوم: "رجال يقترحون، والنساء يقمن بتحضير ملفات"

القوة، المال، المادية، هي في الواقع أدوات يمكن أن تحقق الهدف، ولكن هناك مرة أخرى، كوني حذرة: يمكن للمرأة المغرية والموافقة أن تحدث لها "المفاجأة"، ويمكن اعتبار دون جوان المرموق اليوم من الناحية القانونية مغتصبًا بمستوى أقل

لنبدأ هذا المقال بملاحظة: بالتأكيد لا يختلط مجتمعنا الغربي المعقم بشكل جيد مع بيولوجيته، وهو أمر مزعج للغاية. لقد ولت المفاهيم الذكورية القديمة، بل وعُكست. يتم وضع التستوستيرون تحت المراقبة الدقيقة في الدول الغربية. أليست كما يقولون، مسئولة عن الحروب والجرائم والاغتصاب؟ بشكل عام، فإن الهيمنة الذكورية التي تم تقويضها لمدة خمسين عامًا في المجتمعات الليبرالية الغربية قد أدت إلى تعديل عميق في الحوار والتفاهم بين الزوجين.

وفي هذه الفترة فإن المساواة إذا كانت بالفعل على خطأ، فقد تمت استعادتها الآن بل الوصول إلى عكسها بمعنى أخذ حقوقها كاملة بل وأخذ من حقوق الرجل أيضا، لكن التكامل استمر وأصبح الطلاق الآن خطوة لا مفر منها تقريبًا. يواصل نموذجنا الغربى، المحبوب من قبل الدوائر الإعلامية بفضل التحررية والتنوعات السياسية، هذا المسار الذي يؤدي إلى "نظرية الوكيزم" المستوردة من الولايات المتحدة. قد يكون لهذه الاعتبارات قيمة تحذيرية للدول، التي لا تزال غير ملوثة بهذه الظاهرة، لكنها تحمل في طياتها الإبادة المبرمجة لحضارتنا، بمباركة سيناريوهات تفكيكية من العديد من القادة وصناع الرأي.



النساء

في السرد الغربي "حسن النية"، يتم مهاجمة القيم العائلية التقليدية بشكل منهجي باسم احترام المرأة والأقليات الجنسية، التي يُعتبر الرجال دائمًا هم الجلادون الحصريون بطبيعتهم.

وهنا يمكننا تقديم الأرقام والمعلومات التالية:

النساء، كما في الماضي، يتم إغرائهن من خلال التقدم الذكوري. هذه بالطبع أكثر إغراء من الروتين الزوجي و"قنبلة في المنزل". لماذا تحرم نفسك؟ لم يعد خطر الأمومة المبكرة له أي تأثير. وهناك الأشخاص الذين ينتهجون سياسة الإغواء في كل الأماكن سواء في المكتب أو في أي مكان آخر.. كل هذا يثير العديد من الأسئلة المهمة أبرزها؛ ماهو الواجب المفروض أن يقوم به الزوج من أجل زوجته "المحررة"؟ تعال، أنت في العصر الخطأ! إنه ذلك التستوستيرون السيئ مرة أخرى؛ فلدينا صيغ لذلك: "الاغتصاب الزوجي". يمكن أن تكون هذه الصيغة ذات هندسة متغيرة، ولن نحاول فهمها. التستوستيرون دائما خاطئ أمام القضاة.

هذه "المساواة" هي فرصة عملية للغاية لما يسمى بالجنس الأضعف. حياة خارجية مليئة بالإغراءات وخيارات واسعة ووسائل منع الحمل.. وسيصبح الحيض قريبًا شيئًا من الماضي: كثير من النساء لا يرغبن في ذلك بعد الآن، لقد بات توجها وموضة للكثيرات، ولدينا أدوات لذلك!



رجال

ماذا تبقى للرجال الذين لا يزالون طبيعيين؟ الامتناع؟ بالمناسبة، هل البيان أدناه معاملة متساوية حقًا؟ هل من المعقول أن تتجول الفتيات شبه عاريات عمليًا ويعرضن سحرهن الأكثر حميمية: بجسد ممشوق بواسطة الجينز مع فتحات مثيرة في أنحاء مختلفة. كما لو أن الرجال لا يفكرون سوى في غرائزهم.

القوة، المال، المادية، هي في الواقع أدوات يمكن أن تحقق الهدف. ولكن هناك مرة أخرى، كوني حذرة: يمكن للمرأة المغرية والموافقة أن تحدث لها "المفاجأة"، ويمكن اعتبار دون جوان المرموق اليوم من الناحية القانونية مغتصبًا بمستوى أقل.

سيكون من الضروري تحديث الصيغة الشجاعة: "الرجال يقترحون والنساء يتصرفون"

اليوم: "رجال يقترحون، والنساء يقمن بتحضير ملفات"



المجتمع

أكثر من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)، فإن التستوستيرون الثقافي هو المثير للقلق أيضًا. المواقف الذكورية غير مرحب بها وبدلًا من يقين القرار، فإننا نفضل الفروق الدقيقة التي تشلها والمراوغات المنحرفة. إن استدعاء الأشياء بأسمائها الحقيقية يصبح نوعا من عدم اللياقة.. وبدلًا من القيام بذلك، نفضل الاجتماعات لدراسة "كيفية القيام" بذلك. سيؤدي هذا في أغلب الأحيان إلى التأجيل، أي عدم فعل أي شيء على الإطلاق.



الذنب والانتحار



"لحسن الحظ"، تم تكييف الغربيين منذ سنوات دراستهم الجامعية الأولى على إبعاد هذه الميول الذكورية قدر الإمكان. وفي غربنا المنحل، فإن كونك مخنثًا هو أمر مقبول أكثر بكثير.

من ناحية أخرى، سنحتفل بالرجولة من أي مكان آخر، من الجانب الآخر من البحر المتوسط، الذي لا يزال له الحق في التعبير عن نفسه. ولم نر في البلدان الأفريقية أي أماكن قديمة أو جديدة للسياحة الجنسية للإناث!

وفي مجتمعنا المدمر للذات، فإن الرجل الأبيض المستقيم هو الذي يجب إخضاعه وهنا "البديل العظيم" الشهير سيفي بالغرض.

وفي هذا السياق، تندرج السلبية عندما لا يكون ذلك بمثابة تهاون مذنب للغربيين في مواجهة الدول التي تحتقرنا، أو في أعين الأشخاص الإرهابية والأكثر همجية الذين يأتون أيضًا من مكان آخر.

ربما يكون غربنا المتحضر متحضرًا للغاية في عالم لا يتبع نفس قواعد اللعبة، وغريزتنا في الحفاظ على الذات أضعف من أن تقاوم التهديدات التي تلوح في الأفق والتي يستخف بها مثقفونا المخدرون. ربما يسمى هذا الانحدار.

- هنا أحكي قصة لكنها مثيرة للاهتمام: لقد اهتزت فرنسا منذ عدة أسابيع بمشكلة المعاشات التقاعدية وفي سياق هذا النقاش، هناك اتجاه طبيعي لزيادة معدل المواليد من أجل زيادة عدد المساهمين النشطين فى التظاهرات، وجاء رد الفعل السياسي المعتمد لدينا على نظرية "الوكيزم" أنه: "لا يجب أن تعتمدوا على أنفسكم ولاتفكروا في أي زيادة أعدادكم.. نحن هنا"!

https://www.ledialogue.fr/

معلومات عن الكاتب

آلان بليش.. طبيب معروف فى الغرب بكتاباته التحليلية ذات النظرة الفلسفية العميقة للأشياء.. يحلل العلاقة بين الرجل والمرأة ويرى أنها مسألة متشابهة سواء فى الغرب أو دول العالم الثالث.