آلان رودييه يكتب: المنطاد الصيني قضية تذكرنا بجنون العظمة الأمريكى

الأحد 26/فبراير/2023 - 06:40 م

لا تخفي واشنطن حقيقة أن عدوها الرئيسي اليوم وخاصة غدًا، هو الصين، وهي دولة تبدو غير حساسة "للقيم العالمية" للغرب

لم تنته قضية المنطاد الصيني الذي حل فوق ألاسكا في نهاية شهر يناير وبداية فبراير، ثم كندا وأخيرًا الولايات المتحدة قبل أن يتم إسقاطه في ٤ فبراير قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بواسطة مقاتلة أمريكية من طرازF-٢٢.

لقد احتلت هذه القضية الصدارة في العناوين، وكل ما جاء بعد ذلك كان نوبة حقيقية من جنون العظمة حيث صدرت تعليمات لسلاح الجو الأمريكي باسقاط أي شيء يمكن اعتباره تهديدًا للولايات المتحدة. بعد ذلك، يُفاجأ الأمريكيون بأنهم غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم "رعاة بقر يطلقون النار أسرع من ظلهم".

تم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم ٦٥٥ التي كانت تربط بندر عباس بدبي في ٣ يوليو ١٩٨٨ بصواريخ أطلقتها السفينة يو إس إس فينسين (CG-٤٩) فوق الخليج العربي مما تسبب في مقتل ٢٩٠ شخصًا. تم الخلط بين إشارة الرادار لطائرة إيرباص الإيرانية وبين إشارة الرادار للطائرة الإيرانية من طراز F-١٤ التي أقلعت من بندر عباس بعد ذلك مباشرة. وأعرب ريجان عن "أسفه" لهذه "المأساة الإنسانية الرهيبة"، في حين برر "اتخاذ إجراء دفاعي مناسب".

وأعلن جورج بوش الذى كان نائبه في ٢ أغسطس ١٩٨٨: "لن أعتذر أبدًا نيابة عن الولايات المتحدة - ما الذي يهمني بشأن الحقائق... أنا لست من هؤلاء الأشخاص الذين يعتذرون باسم الولايات المتحدة. لكن السلطات الأمريكية قبلت عام ١٩٩٦ بدفع ١٣١.٨ مليون دولار بعد أن رفعت إيران القضية أمام محكمة العدل الدولية.. هذه الواقعة المأساوية تكشف عن الحالة الذهنية التي سادت واشنطن لفترة طويلة.

دفعت ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية ثمن جنون العظمة الذي أُسقط في الأيام التي أعقبت حادثة البالون الصيني. محلقة ما بين ٢٠٠٠٠ و٤٠.٠٠٠ قدم، ويمكن أن تشكل خطرًا على الرحلات الجوية المدنية التي تستخدم نفس الارتفاعات. كان من الممكن أن تكون القضية خطيرة لأن أحد الصواريخ جو - جو التي تم إطلاقها أخطأ هدفه. لحسن الحظ، سقط في بحيرة هورون ولم يتسبب في وقوع إصابات. واعترفت السلطات الأمريكية فيما بعد بأن هذه "الأجسام الطائرة" الثلاثة لا علاقة لها بالصين. مرة أخرى، لم يتم نشر أي صور للحطام.

ومع ذلك، فقد اعتبرت القضية خطيرة بما يكفي في مبنى الكابيتول مما دفع وزير الخارجية أنطوني بلينكين لإلغاء رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة... استمرت بكين في الادعاء بأن منطادها لم يكن “للتجسس” بل جهازًا للطقس خرج عن السيطرة. صحيح أنه في أماكن أخرى، تم الإبلاغ عدة مرات في الماضي أن الصينيين كانوا يميلون إلى فقد بالونات الطقس الخاصة بهم والتي طارت عن غير قصد فوق تايوان... ولكن فيما يتعلق بالتجسس، إذا صدقنا عدد العملاء الذين تعاملت معهم، اعتقلت المخابرات الصينية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ويبدو أن بكين لا تحتاج حقًا إلى بالونات للحصول على معلومات سرية، ناهيك عن أسطول ضخم من أقمار التجسس الصناعية، والتي يقدر عددها من قبل الأمريكيين أنفسهم بنحو مائة منصة.



للعودة إلى البالون الشهير، كانت المعدات الإلكترونية والعديد من الهوائيات والألواح الشمسية التي يحملها الأخير، وفقًا لمسئولين أمريكيين في وزارة الخارجية: "من الواضح أنها مخصصة للأنشطة الاستخباراتية وهذا هو الغرض منها" تم اعتراضه وتحديد موقع الاتصالات. كان من المفترض أن يكون مزودًا بمحركات صغيرة تسمح للصينيين بتحريكه والمناورة أثناء القبض عليه.

والمثير للدهشة أن هذه الآلة لا تملك أي وسيلة اتصال للخارج (عبر الأقمار الصناعية أو المحطات الأرضية). إذن، ما فائدة المعلومات إذا لم يتم تمريرها؟

بدأت عمليات استعادة البالون المتساقط بسرعة وتم انتشال الحطام "السليم بشكل ملحوظ" وتم تسليمه إلى مختبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو. ولكن حتى كتابة هذه السطور، لم تنشر السلطات الأمريكية أي صور لدعم شكوكهم.

ووفقًا لشبكة سي بي إس، فإن عملية "كيرف بول" كانت تهدف إلى إثبات أن العراق كان يطور أسلحة كيماوية، وهي ذريعة تم استخدامها في الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣ - دون أي تصريح من الأمم المتحدة - واستندت في اتهاماتها إلى "مختبرات متنقلة تم نقلها على أجهزة شبه المقطورات. أظهرت التحقيقات التي أعقبت الحرب أن هذه الشاحنات كانت في الواقع تهدف إلى تنشيط بالونات الطقس.

المخبر الذي قدم هذه المعلومات، مع اسكتشات، هو العراقي أحمد علوان الذي تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في ألمانيا في عام ١٩٩٩. وقد ثبت أنه من أجل الحصول على وضع اللاجئ السياسي، أصبح "محتال معلومات"، حالة معروفة في أجهزة المخابرات. لقد اختلق كل شيء، ولكن حتى لو شك المتخصصون في وكالة المخابرات المركزية في مصداقية المصدر الذي عملت معه دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، فإن ذلك لم يكن مهمًا بالنسبة للبيت الأبيض لأن قرار مهاجمة العراق والإطاحة بصدام حسين قد اتخذ منذ فترة طويلة. اعترف تايلر دراميلر، مدير عمليات سابق في وكالة المخابرات المركزية، "لو لم يكن لديهم" Curve Ball"، فمن المحتمل أن يكونوا قد توصلوا إلى شيء آخر".



في الختام وبدون أن تخفي الأمر، قررت واشنطن الاستمرار في إدارة شئون العالم. ولجعل عملياتها قابلة للعرض، تستخدم الولايات المتحدة جميع الوسائل لتوضيح أنها تمثل "عالم الخير" مقابل عالم "الشر"، وهو أمر غير صحيح تمامًا في بعض الحالات.

يمكن طرح سؤال: هل هو "الخير" الذي يرغبون في الدفاع عنه أم بالأحرى مصالحهم - مما يربك الاثنين-؟

لا تخفي واشنطن حقيقة أن عدوها الرئيسي اليوم وخاصة غدًا، هو الصين، وهي دولة تبدو غير حساسة "للقيم العالمية" للغرب. ولكن، للانعطاف ضد هذه القوة التي تشكل "قطعة أكبر بكثير" من روسيا (التي ارتكبت خطأ الوقوع في الفخ الذي نصبته واشنطن بمهاجمة أوكرانيا) وقبل كل شيء حقيقة أنه هذه المرة لن يكون من الممكن شن حرب عبر "وسطاء"، لا بد من الاستعداد لها.

لذا فإنه من خلال قضايا مثل البالون التي تعبر مجرد "بداية" لما سيحدث في الفترة المقبلة، تسعى واشنطن جاهدة لتثبت أولًا للشعب الأمريكي ثم لحلفائها، أن المعتدي هو بلا شك صيني. في هذه القضية القادمة، ربما ينبغي على أوروبا، التي اتبعت واشنطن في العديد من المغامرات - لا سيما في أوكرانيا - أن تحاول أن تفكر؛ هل ستستطيع الدخول في مثل ذلك.. لترى أين تكمن مصلحتها، وأكثر من ذلك، مصلحة ناخبيها!

https://www.ledialogue.fr/

معلومات عن الكاتب

آلان رودييه.. ضابط سابق، يشغل منصب مدير الأبحاث فى المركز الفرنسى لأبحاث الذكاء (CF2R) منذ عام 2001، له العديد من المقالات والتقارير والكتب حول الجغرافيا السياسية والإرهاب والجريمة المنظمة.. يتناول تسرع واشنطن فى إسقاط المنطاد الصينى.