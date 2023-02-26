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الأحد 26 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

علي طريق دسوق- كفرالشيخ

صورة أرشيفية لحادث
صورة أرشيفية لحادث سيارة في كفرالشيخ
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أصيب ٧ أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة على طريق  دسوق بعد اصطدامها بأخرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الاسعافات اللازمة .

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفرالشيخ ،تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام ، بوصول مصابين فى حادث سيارة  دسوق.
بالانتقال والفحص ، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، عبده .ا ا  ٧٠سنة، من محلة مالك ، ومحمد م.ع ، ٤٢سنة ، من المندورة ، وابراهيم م ع ، ٦٥سنة ، من قرية الحمرا ، وسالم ع من محلة مالك ، وعبدالرحمن ع ٢٥سنة من كفرالشيخ ، ومحمد أ  ٥٠سنة ، من محلة القصب ، ومحمد ا  ، ٤٠سنة ، من دسوق.
جار تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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