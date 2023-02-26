إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الأحد 26/فبراير/2023 - 03:39 م

أصيب ٧ أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة على طريق دسوق بعد اصطدامها بأخرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الاسعافات اللازمة .

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفرالشيخ ،تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام ، بوصول مصابين فى حادث سيارة دسوق.

بالانتقال والفحص ، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، عبده .ا ا ٧٠سنة، من محلة مالك ، ومحمد م.ع ، ٤٢سنة ، من المندورة ، وابراهيم م ع ، ٦٥سنة ، من قرية الحمرا ، وسالم ع من محلة مالك ، وعبدالرحمن ع ٢٥سنة من كفرالشيخ ، ومحمد أ ٥٠سنة ، من محلة القصب ، ومحمد ا ، ٤٠سنة ، من دسوق.

جار تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.