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الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. افتتاح صالون النحت الثالث بقصر الفنون

دار الأوبرا
دار الأوبرا
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تفتتح وزارة الثقافة غدا الإثنين الدورة الثالثة من صالون النحت بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.


وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش، أن النحت من الفنون الأصيلة وعُرفت مصر ببراعة نحاتيها قديما وحديثا، مشيرا إلى أن تنظيم "صالون فن النحت في دورته الثالثة" يأتي إثراءً للمشهد التشكيلي، كما يُعد إضافة مهمة لأحد الفعاليات التخصصية التي تسعى إلى تثبيت موقعها على أجندة الفعاليات الثقافية في مصر.


وأشار إلى أن الصالون يوفر فرص الاحتكاك بمدارس فنية أكثر تنوعًا تتجاور في عرضٍ بانورامي يتجلى فيه الحوار الشيق بين عنصري الأصالة والمعاصرة، لذا أهمية صالون النحت فضلًا عن كونه مناسبة للمتعة والجمال بالنسبة للجمهور يمثل للمتخصصين والطلبة، محترفين وهواة فرصة مهمة لاكتساب تجارب جديدة.
 

الجدير بالذكر أنه يشارك في هذه الدورة ما يقرب من 70 فنانا من مختلف الأجيال، كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن النحت المصري وهم الفنانين "أحمد عبدالوهاب، محمود شكري، عبدالمجيد الفقي"، وكذلك تم اختيار عدد أثنين ضيوف شرف هما الفنان محفوظ صليب، والفنان محمد العلاوي، حيث يستمر عرض الأعمال المشاركة حتى 15 مارس المقبل.
 

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1980403
وزارة الثقافة صالون النحت