اقتصادية قناة السويس: استقبال 240 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال يناير

الأحد 26/فبراير/2023 - 03:04 م

ذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ المنطقة الشمالية شرق وغرب بورسعيد والعريش استقبلت 240 سفينة متنوعة خلال يناير الماضي، بإجمالي حمولات 4 ملايين و351 ألفا و336 طن طاقة محققة، بينما بلغت الحاويات المكافئة 330 ألفًا و771 حاوية.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 29 سفينة حاويات بطاقة 344 ألفًا و301 طن، و27 ألفًا و603 حاويات مكافئة، كما استقبل الميناء 16 سفينة بضائع عامة و5 سفن صب سائل وسفينة رورو، وسفينة ملح، وسفينة سياحية، وسفينتين تحولت ساحلي، فضلًا عن استقبال 44 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال يناير 117 سفينة حاويات، و15 سفينة كلينكر، و4 سفن ملح وسفينة أسمنت بطاقة 3 ملايين و990 ألفًا و984 طنًا ، و303 آلاف و168حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة 16 ألفًا و51 طنًا ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وأكدت الهيئة تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة؛ لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدامها ومن ثم تعظيم إيرادات الدولة من الموانىء وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.