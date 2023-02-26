"اعترافات نص الليل".. شاهد عيان على حكايات خلف أسوار المحاكم

الأحد 26/فبراير/2023 - 11:20 ص

الزواج حلم يداعب خيال كل الفتيات والشباب، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الشباب وزحمة الحياة وتعدد المسئوليات يكاد هذا الحلم الجميل أن يتوارى، بل يوشك أحيانا أن يتحول إلى سراب تلهث وراءه الفتاة حتى تنقذ نفسها من شبح العنوسة الذى أصبح رقما مخيفا يهدد أمن واستقرار المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، وصار يشكل خطرا كبيرا من الناحية الأمنية هذا ما عبر عنه الكاتب الصحفي جمال قنديل من خلال أحدث إصداراته (اعترافات نصف الليل ). ويبرز فيه اعترافات نسائية خطيرة من خلال عمله الصحفي الذى امتد لأكثر من ثلاثين عاما ويروى في هذا الكتاب قصصا من واقع الحياة عن مغامرات الشباب والفتيات ومعارك الازواج داخل أروقة المحاكم ودهاليز النيابات واسرار غرف النوم وغيرها ممن يندى له الجبين بجانب حكايات يرويها الرجال دون حياء وايضا الزوجات اللائي رفعن برقع الحياء طمعا في تحقيق انتصار زائف تدفع ثمنه الاسرة المنهارة وقصص الكتاب تعتبر وثيقة جديدو لكل شاب وفتاة بل كل زوج وزوجة يفكران في الانفصال ويرز الكاتب ان التمسك بأخلاق الزمن الجميل هى طوق النجاة للجميع وبدونها ستغرق السفينة.

وتعتبر أرقام وإحصائيات الزواج والطلاق وحدها كفيلة بإبراز حجم المشكلة، ومدى المخاوف والهواجس التي تفرض نفسها بقوة على مستوى نخبة المثقفين وعلماء النفس والاجتماع، بل أيضا على مستوى الصفوة السياسية ،وربما كان من الضروري أن نشير إلى أن الانحلال الخلقي والزواج العرفي ليس الطريق الحتمي لهروب الفتاة العانس من دوامات القلق والخوف والاكتئاب، فمن البديهي أن ذلك يرتبط في نهاية المطاف بمدى تدينها وبثقافتها وتعليمها، بالإضافة إلى طبيعة شخصيتها.

هذا الكتاب خلاصة تجربة عاشها المؤلف صحفيا داخل قاعات المحاكم وأقسام الشرطة بحثا عن الخبر المفيد والقصة الإنسانية الرائعة لكن قضايا الأحوال الشخصية كان محط اهتمامى لما فيها من عبرة لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج والحقيقة أننى شاهدت بحكم عملى الصحفى واطلاعي على أوراق القضايا صراعا مريرا بين الرجل والمرأة، وكثيرا ما تساءلت هل المرأة ضحية الرجل،أم العكس ؟فهناك نساء استمررن في حياتهن الزوجية ما يقرب من نصف قرن، وتكون نهاية هذه العشرة الطويلة الطلاق أو الخلع وأحيانا يكون الطلاق أو الخلع رغم أنه يعتبر جريمة اجتماعية لا يعاقب عليها القانون حلا سهلا دون إراقة دماء بين الزوجين.

عزيزي القارئ إنها ليست كلمات يضمها كتاب وإنما هى رحلة صحفية امتدت لثلاثين عاما حملت الكثير من المعاني والمتناقضات عاشها المؤلف بين أروقة المحاكم وشاهد فيها قصصا أغرب من الخيال تقشعر منها الأبدان،لكنها فى النهاية حقيقة من واقع الحياة التى نعيشها، سوف تشاهد على صفحات هذا الكتاب نماذج من النساء اللائي سعين للحصول على الطلاق أو الخلع بشتى الطرق دون اعتراف بحياء الأنثى أو خجلها الزائد الذي اشتهر به المجتمع الشرقي.