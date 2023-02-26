أسعار الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023

الأحد 26/فبراير/2023 - 09:07 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 فبراير 2023، وذلك بعد أن شهد تراجعا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1909 جنيهات للبيع و1920 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 1670 جنيها للبيع و 1680 جنيها للبيع.

ووصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1431 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء .

وبلغ سع عيار 14 نحو 1113 جنيها للبيع و 1120 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13.36 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر عيار أوقية الذهب نحو 59.36 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.908 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء.