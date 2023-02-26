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الأحد 26 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2023

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 فبراير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 30.58 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC،المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،الاستثمار العربي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".
وبلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.48 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري".
بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.63 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار اسعار الدولار