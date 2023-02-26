اسعار الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2023

الأحد 26/فبراير/2023 - 08:57 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 فبراير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 30.58 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC،المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،الاستثمار العربي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

وبلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.48 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري".

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.63 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.