اليوم.. قطع المياه عن مدينة بلاط بالوادي الجديد لتطهير خزانات المياه

الأحد 26/فبراير/2023 - 07:01 ص

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أنه سوف تتم عملية غسيل وتطهير للخزانات الموجودة بمحطة تنقية مياه بلاط، اليوم الأحد.

وأشار إلى أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بلاط من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، بسبب عملية غسيل وتطهير خزانات المياه، على أن يتم إعادة ضخ المياه النقية لمنازل المواطنين، فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط تمثلت في إقامة ممشى سياحي وتطوير منطقة خطرة غير مخططة وتأمين بركة صرف صحي وإقامة غابة شجرية.