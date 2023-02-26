اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالبحيرة

الأحد 26/فبراير/2023 - 06:21 ص

تنطلق اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج، بعدد 16 إدارة صحية بمحافظة البحيرة، والتى تستهدف جميع المواطنين المُقبلين علي الزواج بهدف الكشف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وتقدم المبادرة عدة خدمات منها "فحص طبي شامل - فحص معملي - تحديد الفصيلة - تحديد معامل ريسوس - تحديد نسبه الهيموجلوبين".



كما تستهدف المبادرة اكتشاف بعض الأمراض الغير سارية منها الضغط ومرض السكري ومرض السمنة وكذلك اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية منها الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV - الالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV - فيروس نقص المناعة البشري المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدز AIDS - أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية.

كما تضم المبادرة، إجراء إستبيان نفسي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية والظواهر الجديدة التى تؤثر على الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

