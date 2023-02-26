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الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. انطلاق مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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تنطلق فعاليات مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب المتفوقين، اليوم الأحد، بتسليم منح التعليم الفني والتكنولوجي الشاملة لعدد 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المنح الدراسية التي تقدر تكلفتها بـ9 ملايين جنيه تشمل تغطية المصروفات الدراسية للطلاب طوال سنوات الدراسة، مشيرا إلى أن معظم المنح المقدمة تم توجيهها لطلاب جامعات الصعيد التكنولوجية،  عن الإعلان عن حزم دعم جديدة لطلاب الجامعات التكنولوجية اليوم ضمن حفل تسليم المنح للطلاب.

وتنعقد احتفالية تسليم منح الطلاب ظهر اليوم بحضور لفيف من قيادات التعليم الفني والتكنولوجي وممثلي التحالف الوطنى للعمل الأهلى للتنموى، حيث من المقرر إطلاق مبادرات جديدة لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية خلال الاحتفال. 
 

وزارة التعليم العالي مبادرة تكافؤ طلاب الجامعات التكنولوجية صناع الخير مصطفى زمزم