اليوم.. انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الغربية

الأحد 26/فبراير/2023 - 06:00 ص

تنطلق اليوم الأحد، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، بعد تطويرها، والتى تتضمن إصدار شهادة صحية مؤمنة تبين خلو الطرفين أو عدم خلوهما من الأمراض، وتعد الشهادة الصحية شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، مع تأمينها ودعمها بـ«QRcode» لمنع تزويرها أو التلاعب فيها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إجراء فحص شامل وحقيقى للمقبلين على الزواج لضمان إعداد جيل سليم خالٍ من الأمراض، وتقديم رسائل التوعية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استعدت مديرية الصحة بالغربية، لتنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج وذلك للوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك فى11 مركزا طبيا بقري ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية، مؤكدا أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

وقالت الدكتورة مٱثر السيد المهندس مدير رعاية الأمومة والطفولة، سيتم الفحص من خلال 11 مركزا طبيا ورعاية أولية بقري ومراكز المحافظة، وهم مركز طبي سيجر، مركز طبي سعيد، وحدة رعاية الأساسية بنواج، المركز الطبي بكفر الزيات، المركز الطبي ببسيون، رعايه طفل زفتي، المركز الطبي بسمنود، رعايه طفل اول المحلة الكبري، رعايه طفل تاني المحلة، رعايه طفل قطور على أن يتم تقديم الخدمات الطبية وانطلاق المبادرة الرئاسية الأحد المقبل 26/2.

وأشارت إلى سيتم عمل تحليل فيروسات بي سي ونقص المناعة المكتسب، والأمراض الوراثيه الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط، والكشف على الأمراض الغير سارية السكر والضغط والسمنة، وكشف نفسي للمقبلين على الزواج ويتم التوصيل بخط ساخن للمساعدة في حالة الحاجة لذلك مؤكدا على أن تكون جميع التحاليل تتم بسرية تامة ولا يتم إطلاع طرف علي تحاليل الطرف الآخر، ويتم عمل مشورة أسريه لكلا الطرفين.